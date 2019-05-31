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NBA冠軍戰／Drake看柯瑞不爽　例行賽卻是最死忠粉絲

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▲德瑞克看柯瑞表情大不同。（圖／翻攝自推特／SB Nation）

▲德瑞克看柯瑞表情大不同。（圖／翻攝自推特／SB Nation）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G1在31日引爆，儘管外界都看衰暴龍能夠擊退勇士，但握有主場優勢的多倫多軍團，最終展現了強大實力以118比109搶下G1勝利，而身為暴龍全球推廣大使的嘻哈歌手德瑞克(Drake)，依舊在場邊幫暴龍加油，也不對朝勇士噴垃圾話，根據《SB Nation》發布的圖片，他對柯瑞(Stephen Curry)在例行賽的表情與總冠軍戰的表情可說差異超級大。

德瑞克身為暴龍的超級鐵粉，不僅是球隊全球推廣大使，同時也是暴龍小股東，在NBA中也跟許多球員是朋友，不過身為多倫多當地人，德瑞克最愛的球隊仍是暴龍，在季後賽中更是會無所不用其極地去干擾對手，在東區冠軍戰他就不斷朝「字母哥」噴垃圾話，甚至瘋狂到去幫暴龍主帥納斯(Nick Nurse)按摩，還在暫停的時候衝上場，對暴龍的熱愛只能用癡迷來形容。

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暴龍首度闖進總冠軍戰，德瑞克當然也到場支持，甚至穿上老柯瑞(Dell Curry)過去在暴龍時期的球衣，想給勇士精神上打擊，在場邊也不斷朝柯瑞噴垃圾話。《SB Nation》在推特上就發了一張對比圖，可見德瑞克在總冠軍戰對柯瑞表情可說超級厭惡，彷彿見到了仇人，可是另一張照片則是在例行賽時，德瑞克看到柯瑞則是滿臉笑容，就像老朋友一樣，兩者對比超級大，就可知道德瑞克到底多愛暴龍。

不過德瑞克其實是柯瑞的粉絲，他在手臂上還刺了柯瑞30號的刺青，只是任何球隊都無法撼動暴龍在德瑞克心中的地位，這次兩隊在總冠軍戰交鋒，德瑞克也特別戴上護腕把柯瑞的刺青給蓋住。

▲身為暴龍死忠球迷，嘻哈天王德瑞克把暴龍隊史傳奇都穿上身。（圖／達志影像／美聯社）

▲德瑞克身穿老柯瑞在暴龍時期球衣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍德瑞克柯瑞
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