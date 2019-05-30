日本公開賽／王星皓400混4分16秒21 B決賽第一　A決賽可排銀牌

▲王星皓400公尺混合式B決賽第一名。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

台灣400公尺混合式全國紀錄保持人王星皓，日本公開賽同項目預賽儘管只以4分20秒95排名第10名，不過下午B決賽他飆出4分16秒21第一名的佳績，在A決賽排名銀牌，再次達到世錦賽A標。賽後王星皓表示，終於再次突破4分20秒大關，鬆一口氣，雖然與頒獎台擦身，但他終於又跨過這個坎。

王星皓在去年12月香港公開賽飆速4分15秒86，將全國紀錄整整推進5秒，且距離2020年東京奧運A標只差0.02秒，無疑是台灣距離A標最近的選手，可惜接下來雅加達亞運、全大運都無法再次突破4分20秒，讓他煩惱不已。

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儘管預賽還是沒能進入4分20秒內落入9到16名的B決賽，但他游出4分16秒21第一名的成績，終於證明自己，且這成績在A決賽僅次於井狩裕貴的4分13秒59，比宮本一平的4分17秒53還快，能夠獲得銀牌。「雖然與頒獎台擦身，但或許我游進A決賽後反而會倍感壓力，就游不出這麼好的成績。」王星皓說道。

王星皓前200公尺都在3、4名徘徊，直到第300公尺蛙式才成為領先集團，最後自由式拉開差距第一個觸牆，他坦言自己仰式部分還有許多細節需要加強，這次就差仰式所以才沒達到現階段目標的2020年東京奧運A標。而他這次的成績與香港公開賽，都達到4分17秒90的7月FINA世錦賽A標。

王星皓透露，全大運過後除了與父親王耀偉教練持續訓練外，還另外還接受許峰銘教練指導，在短短的一個月內大幅提升訓練量收到良好的效果，也反映在這次日本公開賽賽場上，接下來除了要加強仰式，身體的協調性也是必須改善的地方。