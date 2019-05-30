日本公開賽／黃渼茜50蝶26秒81 A決賽第7　獲大會獎狀樂翻天

▲黃渼茜為首日賽程唯一游進A決賽台灣選手。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

日本公開賽首日賽程唯一晉級A決賽，黃渼茜50公尺蝶式決賽游出比預賽更快26秒81，獲得第7名。不過站上決賽舞台的她顯得非常緊張，第一個哨聲就雙腳踏上跳台，跳水時還不慎滑了一跤，雖然游出滿意的成績，但距離世錦賽A標仍有半秒左右的差距，令她感到美中不足。

日本公開賽特有的賽制，預賽前8晉級A決賽，9到16名則是B決賽，兩者擁有不同的待遇，A決賽參賽者，能夠接受唱名進場、大螢幕投影的殊榮，不過這樣的大場面反而讓黃渼茜更加緊張，還沒開始比賽就出糗，導致起步不佳。

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「這樣的場面真的讓我更緊張了，加上提早站上跳台，整個都慌了，導致接下來跳水跳得不好，」黃渼茜說道，「還好狀態挺不錯的，所以成績還算滿意，一開始就設定游進決賽，算是達成目標，但沒有失誤的話應該會更好，這點比較可惜。」

黃渼茜決賽的26秒81比預賽的26秒99還快，但還不足以達到26秒34的FINA世錦賽A標，該項目的金牌得主是來自日本中京大學河馬愛26秒14，銀、銅牌為茨城競對本部的平山友貴奈、警視廳黑木滿佐子26秒33，日本國家隊的大本李佳26秒38排名第4。

▲大會大螢幕隆重宣佈A決賽項目選手名單。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲黃渼茜26秒81獲得第7名。（圖／記者潘泓鈺攝）

黃渼茜27秒「卡關」4年，終於在去年雅加達亞運以26秒89全國紀錄成績戰勝心魔，接著全大運再以27秒65刷新紀錄。對於成績的突破，她歸功於國訓中心李澄峯教練，「真的很操，訓練量提升很多，不過同時肌耐力也增強了不少，成果也反映在成績上面。」

凡在日本公開賽晉級A決賽選手，賽後將獲得日本泳協頒發的獎狀，讓黃渼茜感到又驚又喜，並表示這面獎狀對她的游泳生涯是一個很大的肯定，接下來要延續這股氣勢，在接下來的賽事繼續突破。

▲大會製作A決賽獎狀給黃渼茜選手。（圖／記者潘泓鈺攝）