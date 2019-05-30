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南韓青年隊奪冠卻踩熊貓盃惹眾怒　中方正式收回獎盃

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▲▼南韓U18贏大陸奪冠球員踩獎盃嬉鬧　全體鞠躬道歉仍遭砲轟 。（圖／翻攝自冰河白冰微博）

▲南韓U18贏大陸奪冠，球員卻踩獎盃嬉鬧惹眾怒。（圖／翻攝自冰河白冰微博）

體育中心／綜合報導

第6屆熊貓盃國際青年足球邀請賽29日賽事結束，最終南韓U18隊以3比0擊敗地主大陸捧冠，沒想到南韓隊卻在賽後公然踩獎盃，據攝影師「冰河白冰」透露，甚至有球員做出撒尿的動作，引發各界眾議及譴責，據《新浪體育》報導，經過熊貓盃組委會決定，將收回南韓這次的冠軍獎杯。

南韓U18在第三輪比賽中3比0擊敗大陸，以三連勝（前兩場贏過紐西蘭和泰國）的戰績奪冠，大陸則是三戰全敗墊底，還一球沒進丟了7球。不過賽後南韓球員卻直接在草皮上踩著獎盃大笑，兩排的隊友也沒有阻止，據現場攝影師「冰河白冰」指出，還有球員有做出類似撒尿的不雅動作，事後踩著獎盃的球員被起底是後衛樸圭賢。

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照片被傳到社交軟體後引發眾怒，甚至登上微博熱搜前十名，南韓U18全隊在30日凌晨公開向熊貓盃組委會及社會公眾道歉，南韓足協也向成都足協來函致歉，表示球隊犯了巨大錯誤，但仍希望南韓和大陸能維持友好關係。

不過，最終經過熊貓盃組委會研究決定，將收回南韓本次所獲得的冠軍獎杯，並再次聲明，該杯賽事成都市在大陸足協大力支持下創辦的國際品牌足球賽，經過6屆努力打造獲得國際認可，也深受廣大球迷喜愛，不歡迎任何違背體育道德、精神的球隊和球員參賽。

關鍵字： 南韓青年隊熊貓盃
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