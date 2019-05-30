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王子維、文姿云6月29日普利司通分享會　即日起開始報名

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▲▼ 王子維、文姿云6月29日普利司通前進奧運訓練營 。（圖／台灣普利司通提供）

▲王子維、文姿云將參與普利司通前進奧運訓練營 。（圖／台灣普利司通提供）

體育中心／綜合報導

「羽球王子」王子維以及亞運空手道金牌「小清新」文姿云在爭取奧運積分的忙碌賽事空檔，6月29日早上9點至12點將要在於台北市大同運動中心，一起參加「普利司通輪胎 CHASE YOUR DREAM 前進奧運訓練營」，分享築夢歷程，想要參與的朋友趕緊報名！

普利司通輪胎身為奧林匹克全球最佳合作夥伴，同時贊助了王子維以及文姿云加入「TEAM BRIDGESTONE」，兩位運動員正面、積極、勇敢的態度接受每一個挑戰，與普利司通所提倡的奧運精神「CHASE YOUR DREAM」（追逐你的夢想）之核心價值不謀而合。期望藉由支持運動員充滿熱情面對生活、工作及訓練的旅程，激勵人們胸懷奧運精神，勇敢追求夢想。

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普利司通為了回饋社會以及加強體育資源，特別訂於6月29日早上9點至12點舉辦「普利司通輪胎 CHASE YOUR DREAM 前進奧運訓練營」活動，除了王子維與文姿云分享自己成為頂級國際選手的經驗與追夢歷程外，也邀請名師舉辦運動營養課程，活動結束前還有豐富抽獎活動。

喜歡王子維以及文姿云的粉絲千萬不能錯過這難得的機會！歡迎各界喜愛運動，勇於追夢的人一起共襄盛舉。報名網址： https://reurl.cc/rAknZ

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