桃猿支援國家隊　劉玠廷：外在條件不存在、無關總教練

▲Lamigo領隊劉玠廷。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

12強棒球賽中華隊總教練確定由Lamigo桃猿總教練洪一中接任，桃猿也確定支援中華隊，桃猿領隊劉玠廷表示，桃猿不是因誰當總教練才支援國家隊，而是目前由中職主導一級賽事組訓賽，之前不參與國家賽的外在條件不存在了。

Lamigo桃猿從2017年起就不再支援一級賽事國際賽，去年亞運由於棒協改組，由辜仲諒擔任理事長，中職4支球團協議，各隊各派2位球員支援參賽，桃猿派了林承飛與林樺慶參賽。

請繼續往下閱讀...

今年世界12強棒球賽中華隊由中職負責組訓賽，總教練確定由桃猿總教練洪一中接任，中職會長吳志揚表示，之前擔心桃猿不支援或不配合，現在洪一中接中華隊總教練，桃猿支援中華隊就沒有問題。

劉玠廷表示，桃猿不是因誰當中華隊總教練才支援國家隊，之前不參與一級國際賽事，是要爭取職棒球隊的參賽權利、義務的公平正義。

他表示，現在中職、棒協與體育署簽署三方協議，一級國際賽事由中職主導，之前的外在條件已經不存在，已經改變了，桃猿因此支援一級國際賽事。

但今年12強棒球賽舉辦比賽權利仍在棒協，劉玠廷表示，當初簽署大框架，但相關細節與權利義務還要再釐清，需要聯盟與棒協再討論。