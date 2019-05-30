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這組合太犯規　詹皇、韋德兒子轉學同高中當隊友！

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▲▼韋德和詹姆斯的兒子布朗尼和扎伊爾將當高中隊友。（圖／翻攝自IG）

▲詹姆斯限時動態指出，他和韋德的兒子布朗尼和扎伊爾將當高中隊友。（圖／翻攝自IG）

記者林育正／綜合報導

加州的塞拉峽谷學校的籃球隊可能出現超犯規雙人組，不只「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的兩名兒子布朗尼（Bronny James)和布萊斯（Bryce James)將轉學就讀，據傳「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)的兒子扎伊爾(Zaire Wade)也將前往該校就讀，有機會並肩作戰。

根據《ESPN》報導今年秋天就是下個學期開始，14歲的布朗尼和11歲的布萊斯，將從加州聖塔莫尼卡的Crossroads School轉學到塞拉峽谷學校。而根據消息來源表示，籃球就是轉學的考量。而《The Los Angeles Daily News》報導，扎伊爾也將轉學，兩人將成為隊友。

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塞拉峽谷學校籃球隊實力強大，本季繳出32勝3敗的好成績，不管在加州和全國排名都是第1的強權。目前更有退休NBA名將皮朋(Scottie Pippen)和兒子小皮朋(Scottie Pippen Jr.)，以及「野獸前鋒」馬丁(Kenyon Martin)之子小馬丁(Keyon Martin Jr.)就讀。此外，國王榜眼巴格利(Marvin Bagley III)也是這裡的畢業生。

而詹姆斯也在社群媒體Instagram的現實動態中，貼出兩位兒子穿著新學校球衣的合成照，更讓人確信兩位傳奇之子將攜手奮戰。

▲▼韋德和詹姆斯的兒子布朗尼和扎伊爾將當高中隊友。（圖／翻攝自IG）

▲韋德和詹姆斯兩家人擁有好交情。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字： 韋德詹姆斯
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