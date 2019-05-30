▲王漢。（圖／統一獅）



體育中心／綜合報導

有史上最強洋投之稱的王漢，6/8(六)將重返台南球場與球迷朋友相見歡。過往王漢不只耐投，更曾以156球完投12局，驚人的續航力，不僅被球迷戲稱上古神獸，在線上遊戲更是頂級「紫卡」，許多沒見過王漢本尊的年輕球迷或是職棒早期的老球迷有福了!這次你將可以見到本尊，並與王漢面對面接觸，親驗見證這位投手丘上的王者。

王漢Jose Nunez自1993年加盟效力統一獅，原本熱身賽時被命名滿漢，但當時董事長林蒼生要求下更名為王漢，沒想到改名後一鳴驚人，第一年就展現完全主宰球賽勝負超強戰力，以22勝拿下勝投王，目前仍是中職最多勝紀錄。隔年王漢再度展現絕佳壓制封鎖能力，先發36場18勝9敗，防禦率2.08拿下1994年防禦率王，可惜始終與總冠軍擦身而過。效力統一第三年王漢更上一層樓，防禦率1.88，167次三振投手成績勇冠群雄，不僅為統一獅拿下總冠軍獎盃，更因此獲得日本職棒青睞加盟大榮鷹隊。

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離開台灣後，王漢先後到日本及韓國職棒打拚，最後回到美國後曾擔任釀酒人隊小聯盟教練，但台灣球迷一直沒有他的消息。這次尋人超級任務幕後功臣是二軍總教練高志綱，原來高志綱赴美受訓時，恰巧遇到王漢姪子，透過友人幫忙終於與王漢取得聯繫，成功邀請到王漢再度回台灣。當天球賽開打前，現場也會特別帶球迷透過大螢幕一起來回顧王漢威風八面的精彩比賽回顧，並邀請王漢再次站上投手丘，為賽事開出精彩好球。

王漢表示，真的離開台灣好久好久，許多美好回憶都是與昔日隊友和球迷共同創造的，期待6/8當天有機會再次見到他最想念的台灣球迷。而統一獅也特別安排賽前15:30，帶大家一起搭乘時光機回到1993年的回憶與故事。於活動結束後舉辦「投手丘的王者-王漢Jose Nunez簽名會」，限額40位球迷參加，凡是當日至萊恩酷商品部，購買統一獅OB系列商品或傳奇洋將周邊商品，單筆結帳金額超過1500元，即可獲得拍照見面會參加券一張，限額40張，換完為止。



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