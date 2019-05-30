Drake場邊瘋狂干擾行為惹議　柯瑞不厭惡他帶來娛樂

▲德瑞克(Drake)瘋狂行為引來聯盟關注，要求暴龍注意。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

在暴龍的主場時常可以看見場邊有一個人在熱情歡呼，甚至大聲咆嘯或做出誇張的慶祝手勢，那就是加拿大著名說唱歌手德瑞克(Drake)，不過他誇張的行徑也引來對手不滿，現在就連聯盟也對暴龍發出聲明，要求他們注意德瑞克在場邊的行為。

季後賽次輪暴龍對戰七六人，德瑞克就在場邊不斷朝恩比德(Joel Embiid)噴垃圾話，甚至還學恩比德的慶祝動作來嘲諷，到了東區冠軍戰德瑞克動作更加升級，不僅狂噴安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)垃圾話，甚至直接到場上叫囂，嗨起來的時候還跑去幫暴龍主帥納斯按摩，有時候還會在暫停時跟暴龍球員一同討論。

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德瑞克這樣的行為也引來公鹿主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)不滿，公開批評德瑞克已經嚴重干擾比賽也超出了球迷該有的規範。儘管德瑞克身為暴龍的小股東，又是暴龍的全球大使，但他瘋狂的行為確實引來聯盟介入，根據 《ESPN》報導，聯盟已經要求暴龍注意德瑞克在場邊的行為，並且希望暴龍針對德瑞克採取規範約束。

接下來暴龍將要對戰勇士，德瑞克勢必也會無所不用其極的干擾對手，不過勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)已經做好準備，並且認為不會受到干擾，「那是娛樂的行為，德瑞克在場邊觀賽是比較棘手，但最後他能享受樂趣，也給大家帶來一些娛樂性，我不會去厭惡能帶給大家娛樂的人，我覺得大家都不會討厭這種帶加快樂的人。」

▲德瑞克(Drake)跟暴龍球員互動交流。（圖／CFP）