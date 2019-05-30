「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測G1勝負

▲糗爺預測勇士會旗開得勝搶下G1勝利。（圖／李亦伸提供）

記者張曜麟／綜合報導

NBA總冠軍戰G1將於31日早上9點開打，儘管暴龍有著主場優勢，但外界普遍看好勇士能夠搶下勝利，資深媒體人李亦伸也給出預測，他認為這5年來雖然是勇士首度沒主場優勢，但仍然能夠在客場取得勝利。

暴龍艱困挺進總冠軍戰，雖然陣中有著雷納德這名超級巨星坐鎮，但外界都不看好他們能夠和衛冕軍抗衡，而李亦伸也表示雖然暴龍的防守效率值不論在例行賽或是季後賽都優於勇士，但勇士就像是「變形金剛」，會遇強則強，不論在攻防兩端勇士都會更加提升，這也會讓暴龍陷入困境，對此「糗爺」鐵口直斷的表示勇士會在多倫多拿下第1勝。

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另外因為杜蘭特(Kevin Durant)腿部傷勢，G1將不會出賽，這也讓勇士的先發陣容將做出改變，李亦伸認為勇士會擺出傳統有高中鋒的內線，而不會選擇用五小陣容來迎戰，為了是要抗衡雷納德(Kawhi Leonard)與西亞卡姆(Pascal Siakam)往禁區的猛攻，但到了決勝時刻，仍然會擺出五小陣容，利用速度以及包夾來爭取比賽節奏。

由於李亦伸預測往往都是專業反指標，這次預測結果也讓許多網友大力感謝，「坤哥出牌了，可以下注了」、「謝謝坤哥，暴龍旗開得勝」、「暴龍謝謝糗爺」