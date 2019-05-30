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法網／費德勒對決20年前對手兒子　自嘲37歲超老　

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▲費德勒距離首次法網登場剛好20年。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒32強將碰上20歲的路德。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在法網32強的對手，將是20年前曾一起參加過法網的挪威選手克里斯丁路德(Christian Ruud)，現年僅有20歲的兒子路德(Casper Ruud)，讓費天王自嘲「我超老」。路德成長過程中雖然一路看著他打球，但他也超老實透露：「我其實比較算是納達爾(Rafael Nadal)球迷。」

路德的父親為世界排名最高曾到39的挪威好手克里斯丁路德(Christian Ruud) ，因此費德勒說，「雖然沒有打過，但我對他爸可能還比較熟悉。我知道路德最近幾年進步很多，在紅土表現不錯。我沒看過他太多比賽，但對於20歲的年輕人來說，能站上大滿貫跟頂尖球員在中央球場對決，這絕對是夢寐以求的一刻。」

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1999年費德勒在法網生涯大滿貫初登場，克里斯丁路德當時也在籤表中，而當時路德僅有5個月大。克里斯丁路德最後的大滿貫，是 2001年的法網。當時他在首輪退賽，如果當時能夠晉級，將在次輪與費德勒碰頭，可惜未能實現對決。而該屆賽事費德勒首次闖進大滿貫8強。

路德才20歲世界排名就已經來到63名，今年代表作是在ATP500等級的里約男網賽打進8強，和羅馬大師賽闖進16強，本季已拿下13勝5敗。「雖然他們兩個都是我喜愛的球星，但老實跟你說，我比較算是納達爾的球迷。」路德表示。「他在場上場下都謙虛有禮，是年輕球員的典範。我還記得他跟納達爾的經典戰役，特別是納達爾在溫網打5盤（2008決賽）拿下勝利。」

▲挪威新星路德將對決費德勒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威新星路德自稱蠻牛球迷 。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 法網路德費德勒
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