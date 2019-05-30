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柯瑞成名前就有明星特質　腳扭傷還搶走林書豪先發機會

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▲拓荒者里拉德、麥卡倫；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞對比賽的熱情讓林書豪驚呆。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

台裔球星林書豪有機會與前勇士隊友柯瑞(Stephen Curry)在總冠軍戰碰頭，林書豪回憶兩人並肩作戰的小故事，透露柯瑞就算是扭傷，照樣硬生生奪走他先發的機會，早在成名前就展現強大企圖心和明星特質。

2010-11球季林書豪效力勇士隊，那個球季僅有36勝46敗的成績，提早確定無緣季後賽。在最後一場例行賽之前，柯瑞在比賽前扭傷腳踝。林書豪透露，當時球團考慮他過去已有多次扭傷的紀錄，不打算讓他冒險上場。「球隊把我從D聯盟叫上來，我當下很興奮想說有機會上場了。」林書豪表示。

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「我還很期待有機會先發，結果他們說柯瑞會打，真的讓我一頭霧水。」林書豪說，「我不知道他的狀況怎麼樣，但他最後不顧其他人反對，忍著腫脹的腳踝上場。他真的超熱愛比賽，不把任何機會當作理所當然。」

那晚柯瑞上陣24分鐘11投7中拿下18分，還貢獻9助攻幫助勇士110比86擊敗拓荒者。那晚菜鳥林書豪也打了23分鐘，拿到12分5助攻5籃板，這也是他NBA生涯第2場得分上雙。

「我不知道有多少NBA球員會這樣，冒著健康風險去打沒有意義的第82場例行賽。我不會說這是最聰明的舉動，但的確展現了他對比賽的熱情。當你有絕佳實力以及對比賽的熱愛，那一定會成功。」林書豪說。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪曾與柯瑞一同效力勇士。（圖／CFP）

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關鍵字： 柯瑞林書豪勇士
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