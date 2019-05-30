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獨行俠有意引進卡佩拉　與波辛基斯組成「雙塔」

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▲火箭卡佩拉、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲獨行俠正考慮引進卡佩拉。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

火箭已經連續2年在季後賽中遭到勇士阻擋，這似乎也讓管理層越來越沒耐心，根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，火箭總管莫雷(Daryl Morey)已經說了全隊都可以交易，而最有可能交易的就是卡佩拉(Clint Capela)，另外根據《247sports》報導，獨行俠已經在考慮引進卡佩拉，想要成雙塔。

上季火箭找來了保羅(Chris Paul)加盟，讓他們一路殺進西區冠軍戰，最後血戰7場才敗給勇士，到了本季火箭提前在次輪就跟勇士交手，無奈又慘遭淘汰，這已經是火箭4年內3度在季後賽敗給勇士。

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球隊遲遲無法闖入總冠軍戰，也讓管理層越來越沒有耐心，「沃神」就指出莫雷已經表明所有球員都可以交易，為了就是要追求總冠軍，不過火箭真的要交易哈登(James Harden)的可能性幾乎為零，另外保羅因為還有3年1.24億美元的合約在身，加上年紀漸長，能找到交易對象可能性也不大，但最有可能被交易的就是卡佩拉。

這消息一出也讓許多球隊開始想要搶人，其中獨行俠已經在考慮引進卡佩拉，想要讓他與波辛基斯(Kristaps Porzingis)組成「雙塔」，由於卡佩拉的進攻模式主要仰賴後衛的餵球以及擋拆，跟波辛基斯有很大差別，但雙方都有著很高的機動性，只要能相互配合將會有很大殺傷力，加上獨行俠超新星唐西奇打法與哈登相近，這也是獨行俠考慮引進卡佩拉原因之一，這樣他就不會有不適應問題。

卡佩拉去年與火箭簽了5年9000萬美元的合約，下賽季的薪水為1490萬美元，而獨行俠今年有超過3000萬美的薪資空間可以運用，是有一定的機會可以簽下卡佩拉，但達拉斯同時也在想引進一些頂級球星加盟。

▲獨行俠波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯未來與卡佩拉組成雙塔？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭獨行俠卡佩拉
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