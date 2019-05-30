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王維中隔5年連2天登板　纏鬥6球被大谷翔平敲安打

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▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

旅美運動家隊王維中30日（台灣時間）再度於對戰天使隊的比賽登板，8局上落後2分時上來，投1局被大谷翔平敲出安打，沒有失分，運動家隊在8局下用2分砲追平，兩隊在第9局都得2分進入延長賽，天使在11局上攻進5分大局，以12比7獲勝。

王維中在29日隔了608天再度上到大聯盟投球，投2局用了22球，被1支安打、1次三振，沒有失分，本來運動家落後4分，但王維中退場後追平比數，最後9局上被大谷翔平安打而輸球，中斷10連勝。

請繼續往下閱讀...

今天王維中連續2天出賽，大聯盟生涯第2次連2天出賽，投1局用了14球有9個好球，被1支安打，沒有失分，上一次大聯盟連2天出賽是2015年在釀酒人的5月31日、6月1日出戰小熊，相隔近5年之久。

王維中在8局上3比5落後登板，讓佛萊徹（David Fletcher）中外野飛球出局，拉史特拉（Tommy La Stella）游擊飛球出局，與大谷翔平纏門6球，被敲出右外野一壘安打，讓拉克羅伊（Jonathan Lucroy）打成投手前反彈球出局。

運動家在8局下用2分砲扳平比數，天使隊9局上利用觸身球及2支安打攻進2分，運動家在9局下用陽春砲及2支安打取得2分再平手進入延長賽。

天使11局上利用運動家隊後援投手不穩，觸身球後暴投再保送，犧牲短打造成失誤攻進超前1分，故意保送成滿壘，捕手捕逸再拿1分，保送後安打再取1分，再來一支安打打進2分。

關鍵字： 王維中.大谷翔平
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