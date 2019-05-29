橄欖球亞錦賽／中華隊1日對戰斯里蘭卡　力拚保住一級資格

▲中華隊遭新加坡逆轉。（圖／記者季相儒攝）



記者林育正／台北報導

亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽29日中華隊13比18遭到新加坡逆轉，接下來要在6月1日下午5點對上斯里蘭卡，只有拿下勝利才能留在亞洲一級。「我們球隊比較年輕，經驗比較不夠，處理壓力有待加強。心理調適最重要，接下來關鍵要把節奏掌握好。」中華隊總教練黃鴻龍表示。

對戰擁有許多洋將的新加坡，中華隊先取得兩次達陣13比6拉開差距。但新加坡隨後也回敬兩次達陣，加上加踢得分18比13逆轉。被超前後還有時間，但中華隊最後進攻掌握度不佳，沒能逆轉相當可惜。「下半場體能下降，失誤比較多導致進攻沒把握好，對手一腳球就回來我們陣地。」中華隊長孫維強表示。

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▲中華隊長孫維強。（圖／記者季相儒攝）



「大家心態現在當然很失落，先放輕鬆一下再開會，重整旗鼓。我們體力消耗很大，前鋒把握度沒那麼高，後衛對位沒對好最可惜。競技運動輸贏難免，比賽還沒結束。」

「這場有點可惜，我們球員很拼命，失誤關係到得分。」總教練黃鴻龍表示關鍵是將失誤修正，希望下一戰對斯里蘭卡表現越來越好。斯里蘭卡稍早22比39敗給菲律賓，將與中華隊爭奪留在一級的資格。

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