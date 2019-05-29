瑞佛斯稱柯瑞是當今前5大巨星　卻常被忽略並不公平

▲老河流大讚柯瑞士聯盟前5球員，卻經常被人們忽略。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

近年勇士已經成為聯盟頂級強權，其中這跟柯瑞(Stephen Curry)有著很大的關聯，不過由於近年許多年輕球員竄起，這也導致光芒壓過了柯瑞，使得許多人在討論現役前5的球員往往都會忽略掉柯瑞，對此快艇總教練瑞佛斯(Doc Rivers)就在節目上為他抱不平，認為柯瑞沒有得到足夠的讚賞。

瑞佛斯表示，「勇士會贏球原因之一是因為他們很強大，但同時很重要的是因為他們有團隊合作，就像柯瑞，我認為人們沒有給他足夠的讚賞，他是世界上前4或前5的球員，他所做的事情從沒有人做到過，他放棄球權，沒有球在手上後，柯瑞知道在場上跑動，這就是團隊合作。勇士團隊間充滿信，某種程度上影響到了湯普森(Kawhi Leonard)，讓他出手次數不多，但他仍然是一名出色的球員，是聯盟前15球員。」

請繼續往下閱讀...

在柯爾(Steve Kerr)執教勇士後，帶入了全新的小球體系，徹底改造金州軍團，讓他們打出超強的跑轟攻勢，原先柯瑞在比賽中都大量持球做進攻，不過因為柯爾的體系關係，讓柯瑞放棄了至少一半的球權，但卻讓他變得更強打得更有效率，也拿下2014賽季的MVP，不過因為近年有哈登(James Harden)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)等人的爆發，這也讓人們在討論現役前5球員時都會忘記柯瑞。

在杜蘭特(Kevin Durant)來到勇士後，柯瑞的光芒又幾乎被掩蓋，不過到了季後賽KD受傷後，勇士重拾過去的打法，由柯瑞來扛起進攻重擔，他也不負眾望的在與拓荒者的系列戰中場均轟下36.5分、8.3籃板、7.3助攻，展現了金州大魔王本色，最終率隊以4比0橫掃對手。

▲柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！