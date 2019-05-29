法網／花都巴黎時尚大對決　Nike戰袍背後的小巧思

▲2019法網戰袍大膽採用骷髏圖樣。（圖／翻攝自網路）



記者林育正／綜合報導

法國網球公開賽於「時尚之都」巴黎開戰，行銷和設計功力一流的運動大牌Nike於頂尖球星身上的戰袍，也一直是球迷和消費者關注的焦點。今年Nike戰袍採用酷帥黑色系，加上印花和骷髏、蜜蜂等大膽圖樣設計，隱藏不少小巧思。

法網女單衛冕冠軍哈勒普(Simona Halep)這次身著黑色背心應戰，上頭的圖案為白色蜜蜂。在身材不高大的前球后哈勒普身上，可能隱藏著「人小志氣高」的意涵，「你的夢想從不被身材受限」。哈勒普和現任球后大坂直美分別穿著黑裙和白裙登場，但其他Nike旗下女選手裙子和外套上的圖案，則是玫瑰和牡丹。

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▲哈勒普蜜蜂花朵戰袍。（圖／翻攝自網路）



而在大坂直美上半身向18世紀印花致敬的設計藏有更多玄機，上頭竟然是一群骷髏頭在打網球，當中更有骷髏穿著球鞋，獎杯等等元素。

▲2019法網花朵戰袍。（圖／翻攝自網路）



Nike女網頭號球星小威廉斯(Serena Williams)的專屬戰袍，則是請來Off-White主理人Virgil Abloh親手操刀，設計黑白裙裝兩節式球衣。而在她的夾克上更印這幾個法文自，分別是「母親」、「冠軍」、「皇后」、「女神」，與小威的網壇GOAT地位相襯。

「我們希望用意想不到的方式融入歷史元素，將法國經典的圖樣與網球這樣有豐富傳統歷史的運動結合會非常有趣。當你看到這些印花圖案，你第一時間可能會想到古典，但是事實上卻是比較玩味的元素。再配上我們的機能性不料，讓整體看起來更為現代。」Nike網球系列設計總監史旺考特(Abby Swancutt)表示。

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