中職／尼克斯大戰艾迪頓　運彩看好桃猿

▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟與Lamigo桃猿今天（29日）在桃園交手，中信兄弟力拚中止2連敗及對戰5連敗，由洋投艾迪頓先發，Lamigo桃猿要穩坐龍頭地位，由洋投尼克斯先發，運彩看好桃猿。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出Lamigo桃猿讓1.5分，賠率2.30，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.40。

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大小總分開8.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75。不讓分方面，Lamigo桃猿賠率1.65，中信兄弟不讓分賠率1.85，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

Lamigo桃猿先發投手尼克斯，今年9場出賽是5勝3敗、防禦率2.75，59局被56支安打，還未被全壘打，40次三振、16次四死球，19失分有18責失。本季對中信兄弟6場是3勝2敗、對戰防禦率1.98。

中信兄弟先發投手艾迪頓先發，今年8場出賽4勝3敗、防禦率5.98，43.2局被58支安打，其中有3支全壘打，29次三振、15次四死球，30失分有29責失分，近2場先發至少投6局，都失2分。艾迪頓本季對戰桃猿4場是3勝1敗、對戰防禦率3.52。

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