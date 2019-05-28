勇士向波波維奇打聽「可愛」？　柯爾：只是老友聚餐

Steve Kerr and Gregg Popovich’s dinner sparks new conspiracy theoryhttps://t.co/tUxjGwxlg0 pic.twitter.com/gX8jKSIt5c — FOX Basketball (@FoxBasketball) 2019年5月28日

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士即將挑戰5年來第4冠，總教練柯爾（Steve Kerr）26日被拍到與馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）在舊金山共進晚餐。今（28）日勇士練球後柯爾受訪提到，「這是相識近20年的老友聚餐，沒有談太多關於籃球的事情。」

根據《NBCsports》報導，勇士在西區冠軍賽橫掃拓荒者後有著多達9天的休息時間，因此曾經效力過馬刺也擔任過助理教練的柯爾，與恩師波波維奇聚餐也是合情合理。不過那個時間點正好是暴龍取得總冠軍賽門票。

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▲雷納德曾為馬刺效力7個賽季。（圖／達志影像／美聯社）



暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）過去7年全都效力波波維奇麾下，他肯定是全聯盟中最瞭解雷納德的教練，因此與柯爾的聚餐也不免讓人懷疑，柯爾是否想從波波維奇身上要到對抗「可愛」的方式。

今天勇士練球後柯爾接受訪問先說，「我完全不知道被人偷拍，然後還把照片上傳到推特？當時我們之間沒有任何人，偷拍的人應該是從街邊偷拍的吧。」

柯爾表示與波波維奇共進晚餐大約2個小時，期間喝了幾瓶紅酒，並沒有聊太多有關籃球的話題，並強調這只是一個相識近20年的老友，聊天內容都圍繞在家庭和生活。

▲波波維奇、柯爾兩人師徒情深。（圖／達志影像／美聯社）



波波維奇與柯爾的感情相當緊密，柯爾曾經以球員身份為波波維奇效力4個賽季，高掛球鞋後教練生涯也從馬刺開始，擔任波波維奇的助理教練直到前往勇士執掌兵符。去年5月波波維奇的妻子因癌症離世，柯爾也趕去其葬禮為波波維奇致哀。

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