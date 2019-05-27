潘政琮台灣排名最高　東京奧運機會最濃厚

▲潘政琮。（圖／PGA巡迴斯賽提供）



記者洪偵源／綜合報導

依據2020年東京奧運高爾夫參賽資格認定，目前潘政琮相當有機會二度出征奧運，在剛結束的PGA巡迴賽嘉信挑戰賽獲得並第3，世界排名將升上第47，若能穩住排名到明年6月，或者將排名再提升，就確定能參加奧運。

奧運取男女世界前59名選手參賽，前15名選手自動獲得奧運門票，一個國家或地區限定4席，15名以後的國家限定2席，依據台灣選手的狀況，男女子組最多只能取得2個名額，目前以潘政琮最為穩定。

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由於有名額上限的緣故，就算前15名都是美國選手，也只有前4名能參賽，其他同國的選手會被拉掉，由後面排名其他國家或地區的選手依序補上，直到滿59席為止。

台灣女子選手方面，目前徐薇淩排名第70、盧曉晴排名第71，都有機會取得東京奧運參賽資格，世界前15名中有6名南韓選手，4名美國選手，還有1名日本選手，扣除後遞補有機會，但設法在比賽中取得好名次提升排名較為保險。

東京奧運資格排名認定，至明年6月29日認定截止，高爾夫由於職業賽場次眾多，上屆里約奧運一直到逼近到截止日，還有選手憑藉奪冠從百名外升上來，競爭程度相當激烈。

且上屆里約奧運，因為巴西茲卡病毒流行，許多好手都不願打奧運，此次在高爾夫風氣盛行的日本舉行，附加價值就是有龐大商業活動賺進大把鈔票的機會，不太可能有名將棄賽的情況。