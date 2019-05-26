國田賽／跳遠林昱堂升大學更自主要求　挺受傷瓶頸7M93摘金

▲跳遠林昱堂。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽26日在台北田徑場展開最後一日賽程，男子跳高項目，中華隊林佳興、林昱堂、戴僑亨，以及香港的陳泰銘都有參賽，最終長榮大學大一的林昱堂打破自己個人最佳（7公尺78），跳出7公尺93奪下金牌。

林昱堂雖然第一跳失敗，但是第二跳之後都有7公尺60以上的水準，前三跳結束後，惠文高中小將文華佑第二跳在7公尺85暫居第一，林佳興7公尺77排在第3，林昱堂第四跳則以7公尺93，成為所有選手之中，唯一跳過7公尺90的選手，順利拿下金牌。

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▼林昱堂。（圖／記者季相儒攝，下同）

林昱堂表示，「今天跳起來比之前都好，之前受傷卡在瓶頸過不去，今天壓力大但有突破自己，我去年10月、11月練習時左腳腳踝翻到，導致神經去拉扯到發炎無力，走都有點困難，一直跑醫院針灸、復健，港都盃還不太能跳。」

休息四五個月頂多只能做重量或是手的部分，林昱堂說，「大專盃就有比但這次跳比較好，大專盃就覺得比得完就好，這場有達到自己目標，目標一直都是突破8公尺，因為都在7公尺尾很久了，都差一點，今天又更靠近了。」

▼林佳興。



林昱堂個人最佳的在去年9月秋季盃創下的7公尺78，升上大一的他心態也有些改變，「高中比較不會想，覺得聽教練就對了，大學了可以跟教練溝通，哪裡可以改進，找出優缺點慢慢改掉，從全中運到大專盃比較自主，自己心態還有相信教練，每個人都有瓶頸要突破。」

林昱堂說，「高一高二都沒成績，高三突破怎麼跳都不對的瓶頸後，創下個人最佳成績，但就受傷，現在又重新開始，成績有回來，有抓到那個感覺，維持那個感覺很好，目標還是突破8公尺。」

▼香港陳銘泰。