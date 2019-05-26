譚雅婷世界盃逆轉秀　女子個人賽奪銅

▲譚雅婷。（圖／企業射箭聯盟提供）



記者洪偵源／綜合報導

2019年世界盃射箭賽安塔利亞站，譚雅婷在反曲弓女子個人賽銅牌戰上演逆轉秀，從1比5落後下急起直追，最終通過加射以1枝10分箭鎖定勝利，6比5擊退墨西哥瓦倫西亞瓦倫西亞（Alejandra Valencia），此站連同女子團體賽金牌，個人收穫1金、1銅。

瓦倫西亞是譚雅婷在女子團體賽金牌戰的對手，也是墨西哥隊金牌戰中表現最穩定的選手，曾在上屆世錦賽奪下女子團體銀牌，也在2012年倫敦奧運拿過個人賽銀牌。

請繼續往下閱讀...

第一盤雙方都以10分箭開場，但譚雅婷第2射出現8分箭，瓦倫西亞第3枝又射10分，首盤以0比2落後，第二盤譚雅婷雖連續2枝10分箭，但第3枝射7分，落後來到0比4。

關鍵第三盤，譚雅婷第1射9分，跟著10分箭、9分箭，瓦倫西亞則連續2枝10分箭，只要第3枝射出9分箭，譚雅婷就宣告落敗，結果射出8分，給了譚雅婷機會。

躲過敗戰後，第四盤譚雅婷2枝10分箭加持，沒有10分箭的瓦倫西亞還出現8分箭，譚雅婷追到3比5，比賽進入決勝的第五盤。

第五盤譚雅雅婷再度連2枝10分箭，第3射以9分收尾，瓦倫西亞第1射9分，跟著1枝10分箭，迎來終結比賽的機會，只要第3射10分就贏得比賽，結果她再次錯過機會，被追到5比5。

加射由譚雅婷先射，結果是10分箭，瓦倫西亞則是8分箭，譚雅婷逆轉成功，收下此站賽事的銅牌，個人斬獲1金、1銅。