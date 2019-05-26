中職／猿象二軍觸身爭議　陳瑞昌：沒有教練會指示丟人

▲中信兄弟二軍與桃猿二軍清空板凳。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台南報導

中信兄弟二軍與桃猿二軍日前因盜壘、故意觸身球爭議引發衝突，桃猿總教練洪一中力挺自家教練林政賢，指出「故意（觸身球）啊」非他所說。前兄弟象選手、現任統一獅投捕教練陳瑞昌也認為，沒有教練會故意丟人，「觸身球砸到嚴重的位置是可能喪失生命，基本上教練不會下這種指令。」

兄弟二軍日前6局下9比1大幅領先時發動盜壘，曾陶鎔被砸觸身球，兄弟二軍總教練林威助上場質問對方「故意的嗎」，在球迷拍攝的影片當中，有人大聲回應，「故意的啊」，兩隊球員衝上場在場中對峙。

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外界認為是猿隊二軍總教練林振賢回應「故意的啊」，但洪總挺他，「絕對不是林教練。」他也透露，自己最討厭故意觸身球，若是自家教練授意投手故意觸身球，一定會譴責他。

兄弟球團人員轉述教練說法，「故意的啊」確實不是林振賢所說，是其他教練率先衝進場內說了這句話，林威助認為對方不是總教練，應該由林振賢出來說明，進而一再質問，「故意的嗎？」林振賢隨後才上場對峙，並丟下一句，「去問紐維拉是不是這樣打球的。」林威助則回應：「這裡是台灣。」

中職二軍盜壘是否存在潛規則，事實上，統一獅許峰賓前年還在二軍擔任總教練時，曾和其他隊教練達成協議，包括當時在桃猿二軍擔任總教練的郭建霖，雙方允許大比數領先下達盜壘戰術，如今總教練換人當，近2年也沒特別討論此協議。

陳瑞昌曾是中職史上挨最多觸身球的選手，今天在「傳統一戰」球迷見面會中，提到近日觸身球發燒話題，他認為沒有教練會下達丟人指示，「有玩棒球的都知道，棒球真的很硬，如果打到比較嚴重的位置，可能會喪失生命，不能開玩笑。」

而談到生涯最不爽的觸身球回憶，陳瑞昌透露，就是被桃猿投手教練曾翊誠打到，當時他還是統一獅選手，「因為小寶（曾翊誠）丟到我，下巴還上揚，感覺有點挑釁，像如果昨天智勝被打到，我們投手下巴還上揚的話，他一定也很不服氣。」

▲陳瑞昌。（圖／統一獅提供）

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