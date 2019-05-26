中職／陳琥本季初先發不理想　伯納盼找回鬥犬般的鬥志

▲陳琥。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

中信兄弟先發陳琥25日本季一軍初登場對戰統一獅，僅投3局失4分退場。總教練伯納想念去年像隻鬥犬的陳琥，相當有侵略性，「他還可以更好，昨天太想把球控在邊邊角角的地方，導致球數時常陷入落後情況，面對一軍層級的打者，他們不會輕易放過攻擊。」

陳琥二軍出賽7場，包括5場先發，戰績4勝0敗，防禦率2.51，昨天一軍首度登板，71球投完3局，被敲3支安打，多達4次保送，另有3次三振，失掉4分都集中在2局。

請繼續往下閱讀...

對於陳琥昨天的狀況，伯納說：「陳琥的投球要更有攻擊性，回顧去年上半季，他展現的鬥志就像隻鬥犬，相當有侵略性，但昨天太想要把球控在漂亮的地方，還是必須想辦法把好球數拿下來，昨天雖然不是每局被得分這麼誇張，但每局都有狀況，太多時候是處在球數落後的情況。」

兄弟近10場僅拿2勝，雖跌落第3，但位居第1的桃猿近期吞2連敗，兩隊僅相差1場勝差，四隊持續互咬。

球隊近期陷入敗多勝少的困境，伯納坦言心情不是很好，「誰會喜歡輸球的感覺？」但讓他欣慰的是，選手奮鬥精神仍在，「大家沒有因此氣餒、沒有擺爛，還是很拚命。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！