中職／潘威倫拚140勝　運彩開盤看好統一獅

▲統一獅隊投手潘威倫。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅在台南主場迎戰中信兄弟展開三連戰，前兩場比賽雙方各取得1場勝利，最終戰兩隊不約而同推出本土投手掛帥，由潘威倫拚140勝，迎戰王奕凱。台灣運彩開盤，看好統一獅。

今日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出兄弟受讓1.5分，賠率1.50，統一獅讓1.5分，賠率2.05，大小總分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85，不讓分方面統一賠率1.55，中信兄弟不讓分賠率1.95，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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走過去年受傷勢困擾僅1場出賽，潘威倫本季重返先發輪值，8場先發戰績4勝1敗、防禦率3.38，成績亮眼。今年交手中信兄弟，潘威倫2場先發拿1勝，不過防禦率4.91是所有對戰最高，共投11局被敲12支安打，沒被敲全壘打，而且僅1次保送，控球穩定。雖然本季僅一次投滿7局，不過潘威倫用球數其實相當精簡，投6局幾乎都能控制在80球左右。

上周日原定擔任先發，不過比賽因雨延期，年僅18歲小將王奕凱本周迎來中職初先發。今年他有2場後援登板紀錄，分別面對統一7-ELEVEn獅與Lamigo桃猿，各投0.2及1局皆無失分，送出2張老K。左投王奕凱本季在二軍有過7場登板，6先發、1後援戰績3勝2敗，防禦率3.77，31局投球僅被敲20支安打，包含2發全壘打，另外送出16次保送、29次奪三振，K功相當不錯。

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