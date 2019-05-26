隊友熊抱迎接　王維中拚回大聯盟：喜歡牛棚角色

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

王維中26日接獲運動家通知升上大聯盟，剛踏進奧克蘭運動家主場，就被隊友蒙塔斯（Frankie Montas）熊抱歡迎，王維中開心地說，「我很開心來到這裡第一件事就是見到這些傢伙，我一直在等待這個機會。」

蒙塔斯是王維中2014年在亞利桑那秋訓就認識的好朋友，當時跟另一位現在效力運動家的貝西特（Chris Bassitt）也同隊，蒙塔斯回想起當時才剛以「規則五選秀」體驗大聯盟舞台的王維中，蒙塔斯說，「那時候他投球真的、真的很好，我們都還只是少年，他已經經歷過大聯盟，我第一次看到他投球時，就覺得他的變速球令人驚艷，控球也很印象深刻。」

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蒙塔斯站穩運動家先發輪值，今年繳出6勝2敗、防禦率2.4的成績，看到王維中到來他開心擁抱，直呼他是「我的兄弟」，顯見兩人好交情。

王維中是台灣首位利用「規則五選秀」直升大聯盟的球員，當時他還年輕才22歲，表現不盡理想，從小聯盟重新調整後直到2017年才有機會重返大聯盟，不過去年他選擇特別的一條路，加盟韓職NC恐龍成為旅韓的第一位台灣球員，而且挑戰先發角色。

王維中前年在運動家擔任牛棚投手時，已經習慣牛棚的角色，但經過一年在韓職先發輪值後，重新返回美職，再度回到牛棚角色，又得重新調整。王維中說，「我擔任牛棚投手有不錯的感覺，去年在韓職是先發，轉換角色有點困難，但我現在回到牛棚，感覺很舒服，也是我喜歡的角色。」