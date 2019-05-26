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國田賽／百欄日本第二快紫村仁美摘金　PB沈寂6年目標13秒內

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-女子100跨欄冠軍-紫村仁美。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣田徑國際公開賽女子100跨欄冠軍紫村仁美。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，女子百欄項目中，除了中華隊好手謝喜恩、鄭唐秀，香港欄后呂麗瑤、日本紫村仁美都有參賽，最終預賽分組第一的紫村仁美，決賽跑出13秒22順利摘金，也是在台灣的第二面金牌。

來自日本的紫村仁美個人生涯最佳成績為13秒02，最近一次出賽是在4月日本織田幹雄記念国際陸上競技大會，以13秒39獲得第三，本次來台參賽先在分組跑出13秒39以分組第一晉級，賽後提到對於自己的成績並不滿意，「我覺得還能夠再提升。」

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▼呂麗瑤（左）、紫村仁美。

▲0525 台灣田徑國際公開賽-女子100跨欄冠軍-▼呂麗瑤,紫村仁美。（圖／記者黃克翔攝）

最終決賽鳴槍起跑後，紫村仁美從中段加速開始超車，以13秒22第一位通過終點摘金，呂麗瑤則是以13秒46奪銀，謝喜恩則是13秒49獲銅，紫村仁美說，「這不是我第一次來台灣，2017年的亞洲田徑大獎巡迴賽曾經來這裡比賽，當時跑出13秒37獲得金牌，今天跑起來其實滿舒服的，雖然比起日本，台灣比較熱一點，但整體來說還滿好的。」

不過本次紫村仁美對自己的成績還是不滿意，因為自己的最佳成績13秒02已經是2013年所創下，目前排在日本歷年第2位，僅次金澤伊馮娜（Yvonne Kanazawa，音譯）的13秒00，「我已經6年沒有打破個人最佳成績，其實我的目標一直都想要跑進13秒內，但現階段就是每趟都維持穩定表現就好。」

▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-女子100跨欄冠軍-呂麗瑤,紫村仁美。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 國田賽

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