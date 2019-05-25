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國田賽／奧運雙金泰勒逛龍山寺充滿能量　「好久沒跳這麼好！」

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-三級跳Toylor。（圖／記者黃克翔攝）

▲奧運三級跳雙金泰勒。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育正／台北報導

拿下2012和2016年奧運三級跳金牌的美國好手泰勒(Christian Taylor)，受邀來到臺灣田徑公開賽，賽前參訪龍山寺直呼感覺很棒，得到很多能量，最後也輕鬆應戰跳出17公尺14 刷新賽會紀錄摘金，「好久沒跳這麼好了。」

泰勒不只參訪龍山寺，台灣潮濕炎熱的氣候和他就讀大學的佛羅里達州非常類似，「我很想念這種潮濕的天氣，我現在住在奧地利比較乾，這裡天氣很棒，很像佛羅里達，感覺像回到家一樣。」泰勒日前在田徑挑戰賽南京站跳出17公尺47，這次也跳出17公尺14剛好是奧運參賽標準。

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「這是我好長一段時間以來跳得最好的一次，我要找回動作的記憶再加以修正。我要做好準備，一場一場來，一次專注一件事就好，今天我的重點就是把技術做好。」泰勒在比賽後對自己的狀態感覺非常滿意。

泰勒過去拿下兩面奧運金牌和3面世錦賽金牌，個人最佳18公尺21已經是史上第2的成績，距離世界紀錄18公尺29只有僅僅8公分之差。「距離10月世錦賽還有很長一段時間，要寫下世界紀錄，一切都得水道成渠。」

▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-三級跳Toylor。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字： 國田賽泰勒

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