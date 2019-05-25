國田賽／楊俊瀚100M10秒23奪銀　和奧運銅牌相約奧運再見

▲台灣田徑國際公開賽,楊俊瀚。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，「台灣最速男」楊俊瀚在男子100公尺預賽中跑出10秒21輕鬆晉級，決賽則以10秒23奪銀牌，來自加拿大的狄格拉斯（Andre De Grasse）則以10秒11摘金。

楊俊瀚100公尺個人最佳10秒11，本賽季則是繳出10秒28成績，本屆賽事力拚奧運達標的10秒05，預賽繳出10秒21輕鬆晉級，狄格拉斯因腿後肌肉緊繃放棄預賽，事後談到台灣天氣太熱，後面感覺比較好些才決定出賽，兩人對決留到晚間決賽，並被安排在4、5賽道，起跑後兩人決賽距離非常近，楊俊瀚最終以10秒23第二位通過終點。

請繼續往下閱讀...

賽後，楊俊瀚提到，「能夠和奧運層級的選手一起比賽很難得，雖然自己以後段沒有維持好，不過在這種高張力的比賽能夠學習到很多，希望未來有機會可以再和他比賽，不要被拉開距離，不過前段的競爭也能讓我知道怎樣去調適。」

狄格拉斯則說，「第一次來台灣的感覺很好，食物和天氣都很好，很高興能夠台灣比賽，楊俊瀚是這個國家的紀錄保持人，很開心能夠和他一起比賽，希望可以一起進步，並在奧運上見面。」