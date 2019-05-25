國田賽／沈怡如女子撐竿跳摘金　破全國之戰未上演

▲沈怡如。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽，女子撐竿跳焦點擺在沈怡如與吳家如的破全國之爭，不過此戰沒能改寫紀錄，由沈怡如以4公尺12獲得金牌，吳家如3公尺85獲得銅牌。

國內女子撐竿跳全國紀錄，目前由吳家如所保持，為去年泰國公開賽所創的4公尺20，沈怡如今年曾在全大運就嘗試挑戰未果，來到國際公開賽二度挑戰仍未能改寫紀錄。

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沈怡如此役狀況頗佳，第3跳跳過4公尺12後，隨即將高度升到4公尺22，比全大運的4公尺21還高，但連續3次跳失敗，但4公尺12突破個人最佳，並在此賽事獲得金牌。

吳家如從3公尺55開始挑戰，在3公尺85失敗了2次，但在4公尺門檻遭遇瓶頸，連續3次失敗以3公尺85作收獲得銅牌，銀牌是菲律賓選手尼可拉斯，成績為4公尺。

沈怡如表示，4公尺22是賽前就設定好要挑戰的門檻，狀況一直以來都維持得不錯，一直挑戰吳家如的紀錄，她笑說壓力在對方身上。

▲吳家如。（圖／記者黃克翔攝，下同）



由於站與站之間賽事較為接近與頻繁，且本月還比過泰國公開賽，吳家如坦言，最後3跳體能已經耗盡，季中想加強體能，但是賽事密集反而怕影響狀況，因此這次比賽已身體安全為考量，不貿然挑戰成績。

對於沈怡如不斷衝擊自己的全國紀錄，吳家如說，這樣才有競爭的感覺，可以提升彼此的表現，這樣的感覺很棒，有競爭才有進步。