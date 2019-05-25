日職／王柏融重回先發4支1　火腿不敵西武2連敗

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿25日作客西武主場，王柏融前一戰未先發，此戰則是重回先發陣容，扛第五棒，擔任左外野手，4打數1安打，還有守備美技。

王柏融此戰重回先發，首打席敲投手前滾地球，而西武則在前2局就靠著首棒秋山翔吾連兩打席全壘打，幫助球隊取得5比0領先。秋山翔吾前一戰最後一打席也是全壘打，締造跨場次連3打席全壘打的紀錄。

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王柏融3局下守備演出美技，接殺中村剛也擊出的深遠飛球，沒收二壘安打，火腿前4局靜悄悄，4局上展開反攻，兩出局後中田翔獲得觸身球保送，王柏融安打推進帶動一波攻勢，渡邊諒保送上壘，清宮幸太郎二壘安打帶回2分，這是他本季第1支安打就在關鍵時刻建功，接著平沼翔太三壘安打再添2分，石川亮再補上安打追平比數，形成5比5平手。

火腿7局下堀瑞輝登板卻發生亂流，被安打後保送擠成滿壘，仍找不到準心，保送中村剛也被超前，栗山巧敲高飛犧牲打再帶回1分，西武此局超前2分。火腿8局上連兩保送攻佔得點圈，輪到王柏融打擊，敲出二壘滾地球，以野手選擇上壘，火腿仍沒有把握這次機會，而留下殘壘，最終以5比7落敗。西武則是取得5連勝。

王柏融此戰4打數1安打，跑回1分，打擊率略為下滑至0.281。守備方面沒有失誤，有1次美技演出。