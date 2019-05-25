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大專系際盃／明新黃景煌燃燒192球仍敗　輔大企管進四強

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▲大專系際盃，雙方拉鋸下，輔大企管最終局攻下5分取得勝利晉級四強。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃輔大企管最終局攻下5分取得勝利晉級四強。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

今日第二場的「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」於國立臺灣體育運動大學棒球場登場，由上屆八強隊伍唯二進入今年八強賽的明新科大運動管理學系對上第一次參加系際盃競賽的輔仁大學企業管理學系。強強相碰，互不相讓，多局呈現拉鋸戰，輔大企管在九局上一舉拿下五分，最終比數為10比5，贏得勝利，也搭上系際盃四強末班車。

前幾局比賽，雙方比數相當接近，第一局開局，場上滿壘的狀況下，面對對方先發投手黃景煌投出的變化球，輔大企管背號2號蔡育哲擊出中外野方向三壘安打，一舉清空壘上跑者，直接拿下三分，以完美開局狀態先歡迎對手。

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面對輔大企管上漲氣勢，在上半場連失三分狀況下，明新運管不甘示弱，一局下靠著背號7號林昕澤的左外野滾地一壘安打將仁部幸亮、楊奕豪送回本壘，上半局丟失的分數，立馬追回兩分，維持住球隊氣勢，背號5號陳彥霖順勢打出左外野深遠高飛球，林昕澤跑回本壘，讓團隊再得一分，拉平比數，輔大企管和明新運管以3比3結束這回合。

比賽從第五局開始進入白熱化，一直到第八局雙方都不敢掉以輕心，輔大企管投手鍾武岳調整投擲方式，盡力守備，兩隊在四局中無人得分，處於平手狀態，此時任何一分都能影響戰局。

▲大專系際盃，雙方拉鋸下，輔大企管最終局攻下5分取得勝利晉級四強。（圖／大專體總提供）

▲輔大企管蔡育哲以勝利安打拿下本場MVP。（圖／大專體總提供）

九局上關鍵戰役，輔大企管在上半局蔡育哲再擊出左外野方向安打，讓跑者回到本壘，突破僵局。延續這股氣勢，輔大企管在滿壘狀況，由背號21號林瑋宸打出一支三壘安打，一鼓作氣拿下3分，輔大企管在9局上攻下5分，九局下守備穩定發揮，也讓他們取得最終勝利。蔡育哲也因為勝利打點奪得MVP，他說：「在壓力最大的時候，有把壓力頂住，在最後關鍵局打出安打。」。

值得一提的是兩方先發投手鍾武岳、黃景煌投球數都突破百球，其中黃景煌更是來到192球，九局上因體力不堪負荷，被換下場，儘管他還想繼續完成比賽，教練的指揮下離開投手丘，對此鐘武岳也表示黃錦煌確實是可敬的對手。

今日的八強最後一戰，兩支隊伍一路緊咬，直到最後才分出勝負，輔大企管隊長鍾武岳說：「滿開心他們能打得這麼好！」明日（25號）將進行四強賽，兩場比賽為成大環工對上海科運休以及雲科電機對上輔大企管。

▲大專系際盃，明新運管先發投手黃景煌整場投出192球14K。（圖／大專體總提供）

▲明新運管先發投手黃景煌整場投出192球14K。（圖／大專體總提供）

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