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中華泳隊21人出征日本公開賽　拚世錦賽、東京奧運標

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▲▼2018雅加達亞運,亞運游泳,4X200公尺自由式,安廷耀（圖／記者季相儒攝）

▲中華泳隊將出征5月底2019日本公開賽。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

中華泳隊將出征5月29日到6月2日的2019日本公開賽。一年一度的日本公開賽，是各國頂尖游泳好手世錦賽、奧運取標重要賽事，今年台灣將派出21人，一共有9位全國紀錄保持人，其中包括剛遠征巴西里約世中運的未來之星。

日本公開賽是有「游泳小奧運」之稱的FINA世錦賽取標賽事之一，除了地主日本以外，各國也將派出頂尖好手參與，本屆將在歷史悠久的東京辰巳國際游泳池舉行。

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男選手：林士傑、安廷耀、王郁濂、林建良、王澤、張厚基、許涵棚、王星皓、王皓、王冠閎、莊沐倫、吳浚鋒、朱宸平、周偉良

女選手：廖曼汶、李彥妮、林姵彣、林昱均、黃渼茜、蔡皓宇、陳思綺

中華泳隊在剛落幕的ISF世中運繳出5金、6銀、9銅的好成績，超越上屆牌數，學校代表隊建中6金、1銀，中和高中2金，一共12金、9銀、8銅，其中王冠閎、莊沐倫、陳思綺3人返台後即將隨隊出征日本。

世中運分為國家隊、男子組學校代表隊以及女子組學校代表隊，莊沐倫為3人之中唯一國家隊成員，拿下50公尺、100公尺仰式以及50公尺自由式金牌，而王冠閎為建中摘下6金中的其中4面，陳思綺也幫助中和高中奪得2金。

名單之中安廷耀、林建良、王星皓、莊沐倫、吳浚鋒、朱宸平都是男子選手全國紀錄保持人；女子選手方面則有林姵彣、黃美茜以及陳思綺3位為全國紀錄保持人。而吳浚鋒、朱宸平都曾在日本公開賽刷新全國紀錄。

▲雅加達亞運,林姵彣。（圖／記者張克銘攝）

▲林姵彣。（圖／記者張克銘攝）

▲▼108年全中運，莊沐倫。（圖／全中運提供）

▲莊沐倫。（圖／全中運提供）

▲▼108年全中運，陳思綺、王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲（圖左）陳思綺與王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 中華泳隊日本公開賽

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