杜蘭特預計G1就上陣　勇士將多人輪換應戰

▲杜蘭特。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

搶先晉級總冠軍賽的勇士用得較多時間修養生息，而《The Athletic》隨隊記者史雷特(Anthony Slater)也透露，受傷的杜蘭特(Kevin Durant)預計在G1就能夠上場。而不管面對暴龍還是公鹿，勇士都將採取11人左右的多人輪換應戰，顯示傲人的板凳深度。

史雷特表示杜蘭特再勇士隊上拓荒者時情況好轉，不過肌肉和軟組織傷勢難說，接下來幾天非常關鍵。橫掃拓荒者幾天後勇士球員放假休養，台灣時間24日禮拜五才集合練球，同時也將重新評估杜蘭特和卡森斯(DeMarcus Cousins)的傷勢。

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至於總冠軍賽陣型，史雷特表示給予庫克(Quinn Cook)和傑雷科（Jonas Jerebko）短暫上場時間，並不會讓對手有機可乘；他表示公鹿或暴龍的進攻，衝擊力不如哈登(James Harden)領軍的火箭。

挑戰勇士霸業的對手，暴龍將會較好處理。史雷特說「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)比雷納德(Kawhi Leonard)難對付，公鹿陣容深度較足夠，防守較能與勇士抗衡。例如側翼的字母哥和米德爾頓(Khris Middleton)，具有身體對抗性的後場布萊德索(Eric Bledsoe) 和布洛格登(Malcolm Brogdon) ，但預計勇士將以4比2獲勝。

▲安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）



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