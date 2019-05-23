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蘇迪曼盃／八強賽事今開打　BWF主席看好日本和大陸爭冠

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▲▼ 蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP）

▲蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽持續進行，23日晚將將近行第一檔次兩組八強賽事，對此世界羽聯（BWF）主席拉爾森（Poul-Erik Høyer Larsen）受訪時提到，「看好大陸和日本會進入決賽，而且會是一場超越丹麥和英格蘭鏖戰7小時大戰更長的時間。」

經過小組賽之後，第一檔次的八強隊伍出爐，大陸要對上丹麥、南韓對上泰國、日本對上馬來西亞、以及中華對上印尼，23日晚間先上演大陸要對上丹麥、南韓對上泰國的兩場比賽，後面兩場比賽則是24日登場，其中大陸在小組賽的兩戰沒有失掉任何一點，都是以5：0拿下馬來西亞和印度。

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拉爾森提到自己看好大陸和日本進入決賽，「兩隊的實力都很接近，加上五個單項都不分高下，很可能每個項目都打滿三局，如此可能會超越過丹麥與英格蘭那場快7小時的比賽，我沒辦法預測誰是冠軍，不過大陸可能更有地主優勢一些。」

日本曾在2014年的湯姆斯盃、2018年的優霸盃上以全勝戰績奪冠，在團體賽上面只差一座蘇迪曼盃冠軍，上屆蘇迪曼盃日本在四強輸給了後來的亞軍大陸，不過今年有世界球王桃田賢斗的加入，戰力和經驗上或許更有所提升；大陸連霸之路去年被南韓阻斷，如今也想拼回冠軍。

▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 石宇奇 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 石宇奇 。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

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