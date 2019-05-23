企排／極速超跑迎最強洋將後　再邀請前加拿大國家隊教練執教

▲劉海琦於上個賽季拜訪極速超跑女排，與極速超跑小天使們合照。（圖／極速超跑提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

極速超跑保險集團成立極速超跑企排隊後，於企業14年甲級男女排球聯賽加入，並在下半季迎來第一位洋將「黑色閃電」莎楠· 約瑟芙 (Shainah Joseph)，而在即將開打的企排15年，再度宣布正式邀請到前加拿大國家排球隊教練 劉海琦 (Chi)，擔任總教練。

極速超跑企排正式加入企排14年後，日前更宣布跨界合作、與彰師大跆拳道隊簽約贊助，事實上為了擴充戰力，並吸引更多人關注排球，下半季邀請加拿大排球國家的約瑟芙加入，約瑟芙還是2018年美國NCAA（National Collegiate Athletic Association（全美大學運動聯合會）明星球員。

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▼劉海琦（後排左一）曾執教加拿大國家隊。

約瑟芙加入不但提升戰力，也增添許多話題性，極速超跑為了提升今年賽季球隊整體訓練素質，正式邀請劉海琦擔任總教練，極速超跑提到，劉教練在過去15年累積了豐富完整的經歷，除了在加拿大國家隊 - 包括室內排球及沙排任職，在國際上，他也受到世界上其他排球聯賽的青睞與肯定。

劉海琦於2013年接受邀請出任了瑞典Katrineholms VK排球隊的總教練，征戰瑞典最高球排球聯賽，對於極速超跑也並不陌生，曾於去年賽季中短暫拜訪極速超跑女排，期間他參與了球隊的訓練及比賽，帶來了不同以往的訓練方式。

極速超跑表示，在正式開始極速超跑女排總教練的工作之前，劉海琦教練很榮幸的接掌Milton Edge Volleyball Club 2019年沙排總監，在這個夏天，他將運用自己的知識和經驗協助Milton Edge的沙排訓練計劃，在完成工作之後緊接著將來到台灣，大家很快就能看到劉教練在企排指揮極速超跑女排的身影。