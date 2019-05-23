2場滾地球沒跑遭砲轟　坎諾終於積極卻弄傷大腿肌

▲坎諾（Robinson Cano）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

過去幾場比賽因為未積極跑壘而受到外界強烈抨擊，大都會明星二壘手坎諾（Robinson Cano）23日對國民，3局擊出高彈跳展現上壘企圖心，結果不僅無法安全上壘，還傷了左大腿四頭肌退場。

3天內2次未積極跑壘，身處紐約的36歲明星二壘手坎諾受到外界強烈抨擊。雖然23日的比賽擊出高彈跳之後奮力衝刺，但卻傷了左腿退場。根據《Yahoo Sports》報導，坎諾賽後馬上進行MRI檢查，結果尚未出爐，大都會球團表示，坎諾二壘空缺將先由黑查瓦瑞拉（Adeiny Hechavarria）佔代。

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Robinson Cano is out of the game after appearing to hurt something on his way to first base: pic.twitter.com/GZ8oaxfFXm — SNY (@SNYtv) May 23, 2019

坎諾先是在18日，擊出滾地球後站在打擊區沒跑，進而演變成雙殺，20日則是本壘前的緩慢滾地球沒跑，捕手撿起快傳二壘再送一壘，形成雙殺。坎諾解釋第一場比賽是因為客場計分板顯示錯誤，他以為已經2出局，另一場則是他認為這顆球99%會滾出界外所以沒跑，他也在出局後於與主審爭論。