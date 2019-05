2場滾地球沒跑遭砲轟　坎諾終於積極卻弄傷大腿肌

▲坎諾(Robinson Cano)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

過去幾場比賽因為未積極跑壘而受到外界強烈抨擊,大都會明星二壘手坎諾(Robinson Cano)23日對國民,3局擊出高彈跳展現上壘企圖心,結果不僅無法安全上壘,還傷了左大腿四頭肌退場。

3天內2次未積極跑壘,身處紐約的36歲明星二壘手坎諾受到外界強烈抨擊。雖然23日的比賽擊出高彈跳之後奮力衝刺,但卻傷了左腿退場。根據《Yahoo Sports》報導,坎諾賽後馬上進行MRI檢查,結果尚未出爐,大都會球團表示,坎諾二壘空缺將先由黑查瓦瑞拉(Adeiny Hechavarria)佔代。

Robinson Cano is out of the game after appearing to hurt something on his way to first base: pic.twitter.com/GZ8oaxfFXm