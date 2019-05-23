洋基連6戰對金鶯至少3轟　托瑞斯打鳥貢獻10發全壘打

▲洋基托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

火力超強的布朗克斯轟炸機碰上容易被敲長打的金鶯，再次放起煙火秀。在洋基7比5擊敗金鶯的比賽中，托瑞斯（Gleyber Torres）敲出雙響砲，洋基連續6場在金鶯主場的比賽至少轟出3發全壘打，寫下大聯盟新紀錄。

比賽2局艾斯特拉達（Thairo Estrada）和雷瑪西烏（DJ LeMahieu）先來兩發兩分砲，托瑞斯咬中史崔利（Dan Straily）投進好球帶的滑球做進攻開轟。接著桑契斯(Gary Sanchez)也敲出本季第15發全壘打，托瑞斯再棒打伊諾亞（Gabriel Ynoa）的快速球完成雙響砲。

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洋基現在已在金鶯主場取得11連勝，托瑞斯本季12發全壘打，有多達10發從金鶯手中敲出，成為名符其實的打鳥專家，其中有4場打出1發以上全壘打，體現洋基「好球來就用力打」的打擊策略。獲得隊友5轟支援，「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）5局丟5分送出7三振，奪下生涯第249勝。

托瑞斯的10轟，也是本季目前單一球員對單一球隊的最多轟。再加上桑契斯的9轟，成為洋基隊上繼傳奇球星曼托(Mickey Mantle)和馬里斯(Roger Maris)1961年對華盛頓參議員聯手敲20轟後，對同一球隊最多轟的雙人組。上一次大聯盟有人達成此成就，是2011年邦茲(Barry Bonds)和奧瑞里亞(Rich Aurilia)棒打響尾蛇。

金鶯目前進行了49場比賽，有7場被敲了5支以上全壘打，刷新美聯紀錄。





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