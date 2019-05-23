玉山盃／高一最速！潘文輝猛飆150火球　3年內丟破155

▲新北市先發潘文輝飆個人最速150。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽23日新北市先發潘文輝上演5.2局無安打比賽，還飆出個人生涯最速150公里速球。總教練周宗志表示，這應該是記憶以來，穀保家商第一位高一就丟出破150公里速球的投手，期許他在高三飆破155公里。

據周宗志指出，如果從今年東岸聯盟U18棒球邀請賽算起，潘文輝已經連續3場丟出無安打比賽，大概連續16.2局沒有被對手擊出安打，讓小高一潘文輝未來潛力備受期待。

請繼續往下閱讀...

「他在球隊招生甄選考試就飆出148公里。」周宗志說。潘文輝擁有剛猛火球，且速度不斷進步，雖然一度因為高中訓練強度太強，均速下滑137公里左右，最快大約140公里，但在經過體能訓練及技術面調整，球速開始往上飆，現在已經達到150公里。

潘文輝下費苦心練球，周宗志都看在眼裡，希望透過玉山盃比賽讓他磨練、藉此成長，「半年進步這麼多，確實他下了很多苦心。以一個高一球員來說，爭取到球隊先發位置，他很努力。」周宗志說。

周宗志提到，球隊有目標將潘文輝養成「火球男」，以目前150公里的球速，期許他在高三能夠飆破155公里，「如果每年球速能夠提升1至2公里，相信他在高三可以達到這個目標。」

潘文輝身高186公分、體重72公斤，具有絕佳的投手身材，自從國中身體抽高後，球速開始大躍進，升上高中後勤做體能訓練，也是球速增長的關鍵。教練對他有很高的期待，他也把飆破155公里視為重大目標，不過比起教練團的3年進度，他對自己有更高的期待，希望在升上高二就達成這項目標。

就讀國內棒球傳統名校龜山國中，潘文輝卻從未入選過中華代表隊，這次玉山盃作為U18世界盃國手選拔賽，他告訴自己要當選國手，且未來要挑戰旅外，想要站上世界之巔。

▲穀保潘文輝未來目標旅外。（圖／記者王真魚攝）



快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！