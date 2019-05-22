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不斷更新／羅力前5局封鎖獅打線　5局結束富邦1：0統一

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▲▼富邦悍將投手羅力。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦先發投手羅力前5局封鎖統一打線。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將22日挑戰統一獅，富邦近期拉出一波3連勝，今天推出洋投羅力先發；統一則是派施子謙應戰。1局雙方都送給對手三上三下。3上富邦開局靠著方克偉二壘安打上壘，隨後再補上2支安打先馳得點。前5局羅力只讓統一敲出2支安打沒有失分。5局結束，富邦1：0統一。

1局上，富邦進攻，張正偉中外野飛球遭接殺，王正棠左外野飛球遭接殺，林益全游擊滾地遭刺殺。

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1局下，統一進攻，陳重羽投手正面反彈遭刺殺，林靖凱中外野飛球遭接殺，蘇智傑遭到三振。

2局上，富邦進攻，蔣智賢左外野二壘安打，高國麟左外野飛球遭接殺，林哲瑄二壘滾地遭刺殺，陳凱倫游擊滾地遭刺殺。

2局下，統一進攻，潘武雄中外野飛球遭接殺，陳鏞基遭到三振，楊家維右外野一壘安打，楊家維成功盜上二壘，林祖傑遭到三振。

3局上，富邦進攻，方克偉右外野二壘安打，李宗賢觸擊失敗造刺殺，張正偉打穿三遊防線一壘安打、跑者上三壘，王正棠三壘反彈球野選上壘帶有1分打點、一壘跑者遭封殺在二壘前，林益全打穿三遊一壘安打，蔣智賢左外野飛球遭接殺。

3局下，統一進攻，林祐樂二壘滾地遭刺殺，方昶詠遭到三振，陳重羽三壘反彈球遭刺殺。

4局上，富邦進攻，高國麟左外野二壘安打，林哲瑄遭到三振，陳凱倫遭到三振，方克偉二壘滾地遭刺殺。

4局下，統一進攻，林靖凱二壘滾地遭刺殺，蘇智傑游擊後方飛球遭李宗賢美技接殺，潘武雄左外野一壘安打，陳鏞基遭到三振。

5局上，富邦進攻，李宗賢三壘滾地遭刺殺，張正偉二壘滾地遭刺殺，王正棠左外野飛球遭接殺。

5局下，統一進攻，楊家維遭到三振，林祖傑右外野飛球遭接殺，林祐樂投手正面反彈球遭刺殺。

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關鍵字： 中華職棒統一獅富邦悍將

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