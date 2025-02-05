勇士交易鎖定杜蘭特！籌碼曝光　西區高層：已從想法變成現實

▲勇士傳出正積極爭取杜蘭特（左）回鍋。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

太陽可能交易送走頭牌杜蘭特（Kevin Durant）的傳聞，在交易截止前持續發酵，《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）披露，勇士在經過「廣泛討論」後，將交易重點放在杜蘭特身上，並曝光可能的交易籌碼，包括前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）、威金斯（Andrew Wiggins）和幾枚首輪籤。

多位聯盟消息人士向《ClutchPoints》透露，曾幫助勇士完成2連霸的杜蘭特，正迅速成為勇士在交易截止前的「主要目標」。灣區過去48小時內與太陽就進行了「廣泛討論」，太陽持開放態度，將從所有追求者提出的方案中，選出最佳方案。

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▲柯瑞與杜蘭特（左）有望再次聯手？（圖／CFP）

勇士急著在交易截止前替天王柯瑞（Stephen Curry）找巨星搭檔，根據《ClutchPoints》記者西格爾的消息，灣區對杜蘭特的追求達到新高度。一位西區高層表示，「這已經從想法變成一個現實情況，我們正在積極準備，勇士真的想再次實現這一點（讓柯瑞與杜蘭特再次聯手）。」

許多聯盟人士認為，與太陽交易是勇士「糾正錯誤」的唯一方法，「如果你是勇士，你必須這麼做。」另一位西區消息來源也說，「當杜蘭特最初離開時，他們知道自己犯了錯。柯瑞從不希望杜蘭特離開，他們一直在試圖修復這個錯誤。現在是他們這麼做的機會。」

《ClutchPoints》強調，太陽不會接受以「折扣價」放走杜蘭特，勇士恐得付出巨大的代價，包括「前場大物」庫明加、全明星前鋒威金斯和多枚首輪籤等籌碼。

如果杜蘭特的交易談判破裂，消息人士表示，勇士將立即重啟巴特勒（Jimmy Butler）的交易談判。