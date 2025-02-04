感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

▲陳子豪致贈LV托特包，感謝林孝程讓出背號 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

轉戰味全龍的陳子豪今日參加球隊開訓，特別準備一份大禮感謝學弟林孝程讓出1號球衣。這份價值逾9萬元的LV托特包讓隊友劉基鴻聽聞價格後瞪大眼睛，還開玩笑詢問：「要穿46號嗎？」

林孝程在社群分享收到禮物的喜悅，「謝謝子豪學長的禮物，今後味全1號就跟你走了～一起加油。」陳子豪透露，特別讓學弟自行挑選款式，「我就給他照片自己選，直接線上訂。」他表示這款托特包容量大，「可以裝帽子、衣服，客場時相當實用。」

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事實上，陳子豪平常對精品並不熟悉，坦言自己沒買過名牌，笑說，「我都揹傑憲代言的那個jordan包包啊，3千元可以背10年耶。」

談到球衣號碼，陳子豪表示當初是林孝程主動聯繫，表達願意讓出1號、改穿7號，「真的很感動，我會努力打出成績，不辜負這個背號。」他也透過媒體再度向林孝程致謝，「謝謝又可愛又帥的孝程。」

這是陳子豪加入味全龍後的首次開訓，他特別邀請妻子一同參與，「今天第一次看到全隊選手，感覺很新奇，很期待新球季展開。」上午參加新東家開訓儀式後，他隨即返回中華隊繼續練習。

得知林智勝今年可能是最後一個球季，陳子豪也感到不捨，「感覺可以再打幾年。」但他也慶幸能在味全龍與林智勝續當隊友，「好險還可以再相處一年。」

