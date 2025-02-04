運動雲

>

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

▲▼ 陳子豪 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳子豪致贈LV托特包，感謝林孝程讓出背號 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

轉戰味全龍的陳子豪今日參加球隊開訓，特別準備一份大禮感謝學弟林孝程讓出1號球衣。這份價值逾9萬元的LV托特包讓隊友劉基鴻聽聞價格後瞪大眼睛，還開玩笑詢問：「要穿46號嗎？」

林孝程在社群分享收到禮物的喜悅，「謝謝子豪學長的禮物，今後味全1號就跟你走了～一起加油。」陳子豪透露，特別讓學弟自行挑選款式，「我就給他照片自己選，直接線上訂。」他表示這款托特包容量大，「可以裝帽子、衣服，客場時相當實用。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，陳子豪平常對精品並不熟悉，坦言自己沒買過名牌，笑說，「我都揹傑憲代言的那個jordan包包啊，3千元可以背10年耶。」

談到球衣號碼，陳子豪表示當初是林孝程主動聯繫，表達願意讓出1號、改穿7號，「真的很感動，我會努力打出成績，不辜負這個背號。」他也透過媒體再度向林孝程致謝，「謝謝又可愛又帥的孝程。」

這是陳子豪加入味全龍後的首次開訓，他特別邀請妻子一同參與，「今天第一次看到全隊選手，感覺很新奇，很期待新球季展開。」上午參加新東家開訓儀式後，他隨即返回中華隊繼續練習。

得知林智勝今年可能是最後一個球季，陳子豪也感到不捨，「感覺可以再打幾年。」但他也慶幸能在味全龍與林智勝續當隊友，「好險還可以再相處一年。」
 

關鍵字： 禮物味全龍陳子豪林孝程開訓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

高雄「2神案」優質地段+機能　訂簽5%首購族也能輕鬆成家

熱門新聞

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出

2唐西奇被交易哭了！才在達拉斯買豪宅

3詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現

4湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊

5款待12強金牌教練團　辜仲諒贈勞力士

最新新聞

1林書豪重返NBA全明星周　毛加恩力挺

2陳子豪送林孝程LV　劉基鴻驚呆了

3NBA 1月最佳教練出爐！

4現役「最年長」詹姆斯奪單周MVP

5徐若熙連過年都在練　憶當兵趣事

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366