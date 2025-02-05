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韓媒聚焦台北大巨蛋「冠軍的威嚴」　樂天巨人教頭：韓國也需要

▲▼ 樂天巨人 金泰亨 總教練、金元中選手 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 樂天巨人 金泰亨 總教練、金元中選手 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台北大巨蛋自2023年12月啟用以來，不僅成為台灣棒球的新地標，更在去年世界12強賽上大放異彩，中華隊奪下隊史首冠，韓職樂天巨人隊總教練金泰亨4日藉由台韓交流賽記者會親自造訪也給予高度肯定，他上直言：「韓國也非常需要這樣的場館。」

金泰亨率領樂天巨人隊目前在台南進行春訓，並將於12、13日在台北巨蛋與經典賽資格賽的中華隊進行熱身賽。這是他首次造訪台北巨蛋，「真的很宏偉，對我們球隊來說會是很好的經驗，」他說，同時也坦言韓國在這方面仍有不足，「雖然韓國也有巨蛋，但規模比這裡小。」

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韓媒《體育朝鮮》以「韓國也很需要...金泰亨教練看到現實→國際賽事冠軍國宏偉威嚴」為題報導。報導也提到，韓國目前僅有首爾高尺巨蛋一座室內球場，座位數僅1.6萬席，且因場地設計問題備受詬病。設計之初是為業餘棒球準備的開放式球場，但經過倉促的行政作業變成了巨蛋。

儘管如此，它是韓國唯一的巨蛋球場，也是最大的K-pop演唱會場地。作為棒球場的功能卻有諸多不足。球場天花板漆成灰色使得高飛球難以看清，座位太窄且坡度太陡。這是在不夠寬敞的空間硬塞入巨蛋功能的結果，儘管在Kiwoom經營下有所改善，仍不及日本與台灣的場地。

因此韓國棒球界對2032年開幕的蠶室巨蛋寄予厚望，原本釜山也曾討論十多年的巨蛋計畫，但最近確定將在2031年重建為開放式球場。今年3月將首次亮相的韓華生命球場也是開放式球場。

相較之下，台北大巨蛋不僅規模更大，硬體設施也更加完善，已成功舉辦多場國際賽事，去年更見證中華隊在世界12強賽擊敗韓國等勁旅，最終奪下隊史首冠的歷史性時刻。而台北大巨蛋的成功也引起MLB關注，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）已表態有意在台北巨蛋舉辦賽事。

關鍵字： 台北巨蛋樂天巨人金泰亨台灣棒球MLB

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