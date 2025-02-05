林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙8強　下一戰碰世界第2日本強敵

▲林昀儒與高承睿首度搭檔男雙，挺進新加坡大滿貫賽8強。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔參加WTT男雙賽事，在新加坡大滿貫賽首輪18分鐘輕鬆過關，今（5）日16強賽碰上地主第5種子馮耀恩、郭勇，首局11比4輕鬆拿下，次局從4比10追到9比10，仍以9比11讓出，林高配接下來2局掌控了節奏，以11比7、11比6終結比賽，取得8強門票。

林昀儒下午在男單32強賽以3比1擊敗澳洲華裔19歲新星裴煥，挺進16強，晚間再聯手「柚子同學」高承睿出戰男雙次輪賽事，面對地主第5種子馮耀恩、郭勇。小林開賽就展示招牌擰拉威力，林高配開局打出4比1攻勢，隨後一路拉開到7比2、5分領先，兩人銜接流暢，以11比4先下一城。

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▲台灣一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔男雙。（合成圖／路透、達志影像／美聯社）

林高配次局意外遇上亂流，被打出5比1攻勢，一度陷入4比10、6分落後，不過兩人沒有就此洩氣，硬是化解了5個局點，追到9比10，迫使對手喊出暫停，可惜暫停回來連丟了2分，9比11丟掉這局，雙方總局數戰成1比1。

來到第3局，林高配在6比5後連下4分，拉開領先優勢，10比5取得5個局點，以11比7拿下，總局數2比1聽牌。

林高配第4局開局就連拿3分，打出7比4的攻勢，徹底掌控了局面，最終就以11比6，總局數3比1勝出，順利前進8強，接下來將與世界第2的日本組合戶上隼輔、篠塚大登爭搶4強門票。