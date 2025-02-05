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史上最糟決定？獨行俠總管交易唐西奇被罵爆　12年前也曾放走柯瑞

記者游郁香／綜合報導

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）主動聯繫湖人，促成以招牌球星唐西奇（Luka Doncic）換明星長人戴維斯（Anthony Davis）的震撼交易，他的決定讓所有人困惑，更讓達拉斯球迷憤怒至極。不過美國媒體指出，早在2013年，哈里森在Nike任職時，他就曾搞砸續約柯瑞（Stephen Curry）的任務。

湖人在季中交易截止前驚喜地收到「天上掉下來的餡餅」，獨行俠總管哈里森主動聯繫與他有多年交情的洛城總管佩林卡（Rob Pelinka），提出用25歲的當家頭牌唐西奇，換將滿32歲明星長人戴維斯，湖人沒有任何遲疑，迅速完成這筆堪稱歷史級震撼交易。

▲▼獨行俠唐西奇、湯普森；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

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▲唐西奇遭交易，讓所有人困惑。（圖／達志影像／美聯社）

當這個交易消息出現時，大家幾乎第一時間都覺得是爆料的名記者查拉尼亞（Shams Charania）被盜帳號，達拉斯記者考利肖（Tim Cowlishaw）直呼，「震驚到完全無法形容。」《ESPN》資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）斷言，原本的獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）絕對不會做這種事。

聽到獨行俠交易掉唐西奇的原因之一，是擔心他的身體持續出狀況，嫌他變太胖，《ESPN》主持人伊索拉（Frank Isola）無法理解，「我不在乎他有多重或他不做什麼。我知道他做了什麼：過去3年2度率隊打進分區決賽和1次總冠軍賽。」

▲▼獨行俠唐西奇奪下生涯第79次大三元，緊追自己總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠主動甩掉唐西奇（右），總管哈里森的決定引來質疑。（圖／達志影像／美聯社）

哈里森瞬間成了獨行俠球迷最怨恨的對象，不過美國媒體《ClutchPoints》指出，早在2013年，哈里森就捅過一個「大簍子」。當時他是知名運動品牌Nike的高層，負責與那時還未成為全明星球員的柯瑞談續約，雙方會面時，哈里森的團隊卻錯誤百出，一直唸錯柯瑞的名字。

哈里森坦承，他自己當時可能也唸成「Seth」，那是柯瑞弟弟的名字，而會議中播放的投影片，上面還留有杜蘭特的名字。

最終Under Armour開給柯瑞每年400萬美元的合約，且承諾替他發表簽名鞋，反觀Nike只願給柯瑞每年250萬美元，也沒計劃推出他的簽名球鞋。後來所發生的事，大家都看到了，柯瑞選擇投奔Under Armour，他一步一步登上聯盟頭號球星的位置，成為歷史三分球王，這些年他為Under Armour帶來極為驚人的收益。

▲勇士柯瑞、國王迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic勇士柯瑞

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