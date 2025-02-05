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杜蘭特刪除「太陽」貼文引關注　勇士、獨行俠等3隊搶人

▲太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特可能被交易。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與鳳凰城太陽眉來眼去許久，但交易案遲遲未發生。資深記者甘巴多羅（John Gambadoro）透露，若太陽無法成功引進巴特勒，會考慮交易杜蘭特（Kevin Durant），改圍繞布克（Devin Booker）建隊。《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）則爆料，獨行俠、勇士、火箭正積極追求杜蘭特。

《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）指出，由於無人想接手畢爾（Bradley Beal）的頂薪合約，因此巴特勒的交易案停滯未前。若無法成功組成杜蘭特、布克、巴特勒的3人組，太陽會考慮交易杜蘭特，首選補強位置為側翼和中鋒，希望補足布克與畢爾的防守不足。

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▲太陽杜蘭特（左）、勇士格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽杜蘭特（左）、勇士格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者阿米克爆料，獨行俠、勇士、火箭正積極追逐杜蘭特，且還有許多球隊在考慮出手。NBA記者西德里（Evan Sidery）透露，火箭在KD追逐戰中目前佔據主導地位，因為火箭擁有太陽2025、2027、2029年的無保護首輪選秀權。

眼尖網友發現，杜蘭特已悄悄將社群平台Instagram上所有有關「太陽」的貼文全數刪除，被認為是一種離隊徵兆，太陽與杜蘭特分道揚鑣的可能性越來越大。

關鍵字： NBA杜蘭特太陽巴特勒布克火箭勇士獨行俠

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