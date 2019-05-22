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洋基赫曼9勝獨走聯盟　隊史相隔61年最速9勝男

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▲▼赫曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫曼暫居聯盟勝投王。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約洋基今（22）日作客巴爾的摩金鶯，洋基全場包括3轟在內的12支安打，終場以11比4擊敗金鶯，洋基先發投手赫曼（Domingo German）5局失3分收下本季第9勝，也讓他暫居聯盟勝投王，成為隊史自1958年以來最快達到9勝的投手。

洋基前5局火力大噴發，桑契斯（Gary Sanchez）首局就轟出3分砲，接下來佛雷澤（Clint Frazier）更是貢獻雙響砲讓洋基握有9分領先，赫曼在5下遇到亂流，先是投出觸身球，之後用出現傳球失誤讓壘上推積2名跑者，接下來被威爾克森（Aaron Wilkerson）轟出3分砲，他主投5局就失這3分退場收下本季第9勝。

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赫曼本季先發10場，收下9勝1敗，防禦率2.60，其中9勝也讓他領先太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）的8勝暫居聯盟勝投王。

除了暫居聯盟勝投王外，本場比賽也是洋基開季第47場，洋基隊史前一位能在47場收下9勝的投手，要追溯至1958年的特力（Bob Turley），該年他收下21勝，並且也拿到生涯唯一的賽揚獎殊榮。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）接受《紐約每日新聞》採訪表示，「他（赫曼）表現得非常好，無庸置疑地他已經成為了聯盟中最好的投手之一，並且在球隊面臨傷兵困擾的時候，他挺身而出，這對球隊來說相當重要。」

▲▼赫曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫曼在洋基傷兵纏身的情況下挺身而出。（圖／達志影像／美聯社）

洋基今年開季有著嚴重的傷兵問題，不過靠著團隊發揮依舊在美東殺出一條血路，近期收下一波3連勝佔據美東龍頭。

26歲的赫曼本季是他生涯第3年，他在2015年的時候動了TJ手術，他本季10次先發當中只有2場投到6局，本季洋基應該會對他的總局數做出控管，自從他加入職棒以後，單季最多不曾投超過123.2局，目前他已經投了55.1局。

關鍵字： MLB洋基赫曼Domingo German

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