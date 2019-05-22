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簽約金低、小聯盟環境苦　美大物新人加盟日職

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▲▼史都華加盟軟銀鷹。（圖／達志影像／美聯社）

▲史都華曾在2018年被勇士以首輪第8順位選中。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

2019年NFL選秀會上美足、棒球雙棲球星莫瑞（Kyler Murray）棄棒投籃，這也凸顯大聯盟很難讓具備天份的球員在短時間有登上大舞台表現機會。亞特蘭大勇士2018年首輪第8順位挑中大物高中生史都華（Carter Stewart），但當年沒談成合約，史都華跑去就讀大學，根據外媒報導，他決定要旅外加入日職軟銀鷹隊。

根據《ESPN》報導，去年勇士隊在用首輪第8順位選中史都華後，勇士認為他有傷在身，只願意開出200萬美元（約6300萬台幣）的簽約金，這與史都華團隊預計500萬（約1.6億台幣）有極大落差，因此談判破裂決定前往東佛羅里達州大就讀，今年史都華選秀預測約在二輪附近，簽約金恐怕也將不到200萬美元。

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今年19歲的史都華接受軟銀鷹開出6年超過700萬美元（約2.2億台幣）的合約，雖然加入大聯盟也有百萬簽約金，不過至少要待在小聯盟2年的時間才有機會登上大聯盟，在金錢以及環境的條件落差下，也讓史都華這樣天份洋溢的年輕球員，願意從家鄉佛羅里達跨海超過7000英里來到福岡展開職業生涯。

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞，未來確定到運動家打職棒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲加上奧克拉荷馬大學的莫瑞，大聯盟1年內少掉2名具有天賦的新血 。（圖／達志影像／美聯社）

史都華在選秀報告中，身高有198公分，最快球速來到98英里（約157.7公里），他在高四賽季出賽11場，6勝4敗，總計投了61.2局，防禦率只有0.91，更是能夠飆出128次三振。當年大聯盟球探報告將他的模板設為賽揚強投波瑟羅（Rick Porcello）。

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