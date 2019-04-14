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中職／羅里奇出馬對戰黃恩賜　14日運彩看好統一勝兄弟

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體育中心／綜合報導

統一獅14日面對中信兄弟，派出羅里奇面對黃恩賜，羅里奇本季首度面對兄弟，黃恩賜則是生涯首戰統一，14日運彩開盤，看好統一奪勝。

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統一獅洋投羅里奇本季3場出賽，主投17.2局，拿下1勝1敗，防禦率4.08的成績。去年羅里奇面對兄弟，10場先發，拿下5勝4敗，對戰防禦率2.23，被打擊率2成62。張志豪以及林智勝對戰羅里奇打擊率都超過4成，而黃鈞聲、周思齊曾對羅里奇開轟。

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▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一球團提供）

黃恩賜本季3場出賽，其中2場先發，主投10.1局，拿下1勝0敗，還有1次中繼成功，防禦率1.74。4月7日面對打擊兇猛的桃猿打線，黃恩賜主投5局僅被敲5安打，沒有保送，無失分，奪下生涯首勝。

14日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出統一讓1.5分，賠率2.05，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.50，大小總分開出9.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75，不讓分方面統一賠率1.65，中信兄弟不讓分賠率1.95，單數賠率1.55，雙數賠率2.05。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒統一獅運彩
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