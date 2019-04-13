運動雲

> >

謝國城少棒／彰化身分證未帶齊沒收比賽　台東7轟搶勝

ETtoday運動雲

▲謝國城少棒賽開幕。（圖／中華棒協提供）

▲謝國城少棒賽開幕。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

為爭取出征LLB威廉波特世界少棒中華隊代表權，107年謝國城盃少棒賽14日開打，全國14隊參賽，台東縣首場7轟發揮強大火力，砲轟雲林縣拿下首勝，但賽事首日就發生彰化縣因有7位球員身分證未帶齊，因此比賽被裁定沒收的情況。

南投縣與新竹市形成拉鋸戰，南投縣2局上靠著卡里路˙曼格格全壘打在內的5支安打灌進4分，不料4局上被新竹市拿下5分反超，最後南投縣不放棄5局下反攻機會陳伯新開轟帶回追平分，松宇軒、周韋享安打連線，這時新竹市控球不穩投四壞球保送滿壘，之後又再投觸身球保送，帶回超前分，最終南投縣就以6比5獲勝。新生早上比賽則由新竹縣以9比6擊敗台北市。

請繼續往下閱讀...

高雄市與台中市之戰，台中全場掃7支安打，包括陳楷升雙響砲貢獻3打點，率隊以7比2獲勝。李星昕先發2.2局失2分，吳承皜中繼1.1局，陳楷升後援2局都無失分表現精彩。

台東首局就由陳宸杰、黃義傑、高士凱、楊譁永連續4棒轟出全壘打，灌進5分奠定勝基，而且3局又是7分大局，楊譁永、張逸誠連續「背靠背」全壘打，5局下還有黃義傑單場第2轟，單場7轟，最終以14比6擊敗雲林縣。

屏東縣陳冠翔主投4.1局，飆9次三振，李柏勳接手2.1局也飆4K，全力封鎖新北市，而且屏東縣火力也有發揮，全場掃13支安打，李柏勳不但投手丘上精彩，扛第4棒的他也演出猛打賞，包含1發全壘打，投打俱佳，屏東最終以6比2獲勝。

桃園市與彰化縣之戰，由於彰化縣有7名球員未帶身份證，因此桃園市以6比0裁定獲勝。彰化縣必須在下一場比賽前備齊身份證，否則就會2連敗淘汰。

關鍵字： 謝國城少棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

影／兩人對決憋笑　陳冠宇解決王柏融「吐大氣」

影／新加坡公開賽／戴資穎三局再退山口茜　化解5個賽末點闖冠軍戰

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1最後台南先發球迷吶喊應援曲！陳江和

2桃猿洋投接續開胡　洪總：一直贏

3尼克斯6局8K奪首勝 桃猿4比1富邦

4于煥亞腳踝傷退　背水之戰難上陣

5蘇智傑單場雙響　獅9比6斷象連勝

熱門新聞

1張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

2都在憋笑　陳冠宇解決大王吐大氣

3戴資穎三局再退山口茜　闖冠軍戰

4戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

5李宗偉罹癌多次痛哭　牙醫介紹來台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘｜4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

藍寅倫單場5安5打點　桃猿18比4血洗統一

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366