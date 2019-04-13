謝國城少棒／彰化身分證未帶齊沒收比賽　台東7轟搶勝

▲謝國城少棒賽開幕。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

為爭取出征LLB威廉波特世界少棒中華隊代表權，107年謝國城盃少棒賽14日開打，全國14隊參賽，台東縣首場7轟發揮強大火力，砲轟雲林縣拿下首勝，但賽事首日就發生彰化縣因有7位球員身分證未帶齊，因此比賽被裁定沒收的情況。

南投縣與新竹市形成拉鋸戰，南投縣2局上靠著卡里路˙曼格格全壘打在內的5支安打灌進4分，不料4局上被新竹市拿下5分反超，最後南投縣不放棄5局下反攻機會陳伯新開轟帶回追平分，松宇軒、周韋享安打連線，這時新竹市控球不穩投四壞球保送滿壘，之後又再投觸身球保送，帶回超前分，最終南投縣就以6比5獲勝。新生早上比賽則由新竹縣以9比6擊敗台北市。

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高雄市與台中市之戰，台中全場掃7支安打，包括陳楷升雙響砲貢獻3打點，率隊以7比2獲勝。李星昕先發2.2局失2分，吳承皜中繼1.1局，陳楷升後援2局都無失分表現精彩。

台東首局就由陳宸杰、黃義傑、高士凱、楊譁永連續4棒轟出全壘打，灌進5分奠定勝基，而且3局又是7分大局，楊譁永、張逸誠連續「背靠背」全壘打，5局下還有黃義傑單場第2轟，單場7轟，最終以14比6擊敗雲林縣。

屏東縣陳冠翔主投4.1局，飆9次三振，李柏勳接手2.1局也飆4K，全力封鎖新北市，而且屏東縣火力也有發揮，全場掃13支安打，李柏勳不但投手丘上精彩，扛第4棒的他也演出猛打賞，包含1發全壘打，投打俱佳，屏東最終以6比2獲勝。

桃園市與彰化縣之戰，由於彰化縣有7名球員未帶身份證，因此桃園市以6比0裁定獲勝。彰化縣必須在下一場比賽前備齊身份證，否則就會2連敗淘汰。